Les valeurs spatiales américaines augmentent après la fusion de SpaceX d'Elon Musk avec xAI, valorisée à 1 250 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Elon Musk s'attend à ce que la puissance de calcul d'IA soit produite dans l'espace d'ici 2 à 3 ans

*

Le directeur général de Seraphim Space voit l'espace comme l'épine dorsale de la prochaine vague d'IA

*

SpaceX prévoit une introduction en bourse dont la valeur pourrait dépasser 1 500 milliards de dollars -sources

(Ajout de détails dans les paragraphes 13 à 21; mise à jour des actions dans les paragraphes 3 et 4) par Jaspreet Singh

Les actions spatiales américaines ont augmenté mardi après qu'Elon Musk a annoncé la fusion de SpaceX et de xAI dans un accord qui a évalué l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, une impulsion majeure pour étendre l'infrastructure de l'intelligence artificielle à l'extérieur de la Terre.

Elon Musk estime que d'ici deux à trois ans, le moyen le plus rentable de produire la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle sera l'espace, alors que les grandes entreprises technologiques dépensent des centaines de milliards dans la poursuite de l'intelligence artificielle générale, une étape théorique où les machines pourraient surpasser les capacités humaines dans les tâches cognitives.

L'accord record a déclenché un mouvement de hausse dans une industrie relativement naissante. Les actions de Rocket Lab

RKLB.O et de Planet Labs PL.N ont augmenté respectivement de 3,9 % et de 1,2 %, tandis que AST SpaceMobile ASTS.O a progressé de 4,3 %. Intuitive Machines LUNR.O a gagné 4,7 % et Redwire RDW.N a augmenté d'environ 2 %.

Musk a déclaré que le regroupement visait à créer un pôle d'innovation ambitieux et verticalement intégré, combinant l'IA, la technologie des fusées, les services internet basés dans l'espace, les communications directes vers les mobiles et une plateforme d'information en temps réel et de liberté d'expression.

"D'autres pourraient adhérer à la vision grandiose de Musk de centres de données dans le cosmos, ce qui ne ferait qu'aiguiser l'appétit avant ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de tous les temps", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

La fusion de deux des plus grandes sociétés privées du monde intervient alors que SpaceX prévoit une offre publique de vente à grande échelle cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1 500 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Selon la société d'investissement Seraphim Space, les investissements mondiaux dans les technologies spatiales devraient encore augmenter cette année , propulsés par les dépenses des gouvernements pour les systèmes de satellites liés à la défense et par les paris du secteur privé sur la capacité de lancement.

"Il s'agit de la confirmation la plus forte à ce jour que l'espace sera l'épine dorsale de la prochaine vague d'IA", a déclaré Mark Boggett, le directeur général de Seraphim Space.

LES GRANDS RÊVES D'ELON MUSK

Musk, l'homme le plus riche du monde, a l'habitude de faire des promesses ambitieuses et ne les tenant souvent qu'avec du retard . Bon nombre de ses plus grandes idées sont encore en cours d'élaboration, notamment le FSD de Tesla TSLA.O , qui n'est pas encore totalement autonome malgré des années de prévisions selon lesquelles il le serait bientôt.

L'ambition du milliardaire incluait également le Department of Government Efficiency , qui a bouleversé Washington avec sa campagne éclair pour supprimer des milliers d'emplois fédéraux.

Son empire commercial très étendu - que certains investisseurs et analystes appellent officieusement la "Muskonomy" - comprend également le fabricant de puces cérébrales Neuralink et l'entreprise de tunnels Boring Company.

Tesla, qui a perdu l'année dernière sa couronne mondiale de ventes de véhicules électriques au profit du Chinois BYD

002594.SZ , prévoit des dépenses d'investissement record de plus de 20 milliards de dollars cette année, qui serviront à construire des usines pour les véhicules autonomes Cybercab, les robots Optimus, les semi-remorques, les batteries et la production de lithium.

Musk prend des mesures pour construire des centres de données dans l'espace. SpaceX a récemment demandé l'autorisation de lancer une constellation pouvant atteindre 1 million de satellites qui orbiteront autour de la planète et exploiteront le soleil pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle.

La construction et le maintien d'une constellation d'un million de satellites, chacun ayant une durée de vie de cinq ans, nécessiterait le lancement d'environ 200 000 satellites en orbite chaque année, ont écrit les analystes de MoffettNathanson dans une note publiée mardi.

Le capital nécessaire à la construction d'une grande constellation orbitale de calcul pourrait être si important que SpaceX pourrait avoir besoin de faire appel aux marchés publics d'actions, ont ajouté les analystes.