Les valeurs minières aurifères augmentent, le lingot frôlant son record sur fond de paris sur les baisses de taux et d'incertitude politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,5 % à 3 884,69 $ l'once, en baisse par rapport au record historique de mercredi de 3 895,09 $

** Le prix de l'or augmente, oscillant près de ses records, alors que les attentes de réduction des taux américains et l'incertitude politique liée à une possible fermeture du gouvernement stimulent la demande

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent d'environ 0,7 % chacune

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,7%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,1% et Harmony Gold

HMY.N augmente de 2,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N gagnent marginalement et Kinross Gold KGC.N augmente de 1,2%