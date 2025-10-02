 Aller au contenu principal
Les valeurs minières aurifères augmentent, le lingot frôlant son record sur fond de paris sur les baisses de taux et d'incertitude politique
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,5 % à 3 884,69 $ l'once, en baisse par rapport au record historique de mercredi de 3 895,09 $

** Le prix de l'or augmente, oscillant près de ses records, alors que les attentes de réduction des taux américains et l'incertitude politique liée à une possible fermeture du gouvernement stimulent la demande

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent d'environ 0,7 % chacune

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 2,7%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,1% et Harmony Gold

HMY.N augmente de 2,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N gagnent marginalement et Kinross Gold KGC.N augmente de 1,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
237,310 CAD TSX +1,24%
AGNICO EAGLE MIN
170,190 USD NYSE +0,95%
ANGLOGOLD ASH
71,695 USD NYSE +1,95%
BARRICK MINING
47,000 CAD TSX +2,82%
GOLD FIELDS
36,800 EUR Tradegate +3,37%
GOLD FIELDS SP ADR
41,750 USD NYSE -0,55%
HARMONY GOLD MIN
16,200 EUR Tradegate +2,53%
HARMONY GOLD SP ADR
18,445 USD NYSE +1,68%
KINROSS GOLD
35,470 CAD TSX +2,69%
KINROSS GOLD
25,445 USD NYSE +2,44%
NEWMONT
85,940 USD NYSE +1,96%
Or
3 886,58 USD Six - Forex 1 +0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

