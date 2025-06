Les valeurs du jour à Wall Street - AT&T, T-Mobile et Verizon prudents face à l'arrivée d'un concurrent

(AOF) - Les grands opérateurs télécoms américains ne participent pas au rebond du marché et font preuve de prudence en ce début de semaine. AT&T grappille 0,21 %, à 28,23 dollars, T-Mobile avance de 0,49 %, à 229,11 dollars et Verizon cède 0,31 %, à 42,875 dollars. Si les investisseurs se montrent méfiants sur ce secteur, c’est à cause de l’arrivée d’un concurrent qui vient de lancer son forfait et son téléphone. Il s’agit de Trump Mobile, un opérateur mobile de nouvelle génération qui proposera un service 5G via les trois principaux opérateurs mobiles.

Lancé à l'occasion du 10ème anniversaire du lancement de la campagne présidentielle de Donald Trump, ce forfait à 47,45 dollars par mois, baptisé forfait 47 offrira à ses abonnés : appels, SMS et données illimitées, protection de l'appareil, assistance routière via Drive America, un service de télésanté incluant des soins médicaux virtuels et des appels internationaux gratuits vers plus de 100 pays.

En outre, une marque de téléphone sera lancée au mois d'août.

Le T1 Phone sera un smartphone " élégant et doré ", conçu pour la performance et pensé et fabriqué aux États-Unis.