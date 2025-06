Les valeurs du jour à Paris - Luca de Meo quitte Renault pour rejoindre Kering (presse)

(AOF) - Renault accuse la plus forte baisse du CAC 40 avec un repli de 6,48 %, à 40,25 euros après l’annonce du départ de son directeur général, qui devrait, selon Le Figaro, prendre le même poste chez Kering qui est en tête de l’indice parisien avec un gain de 9,90 %, à 189,66 euros. Hier, Renault Group a annoncé, via un communiqué, le départ de son directeur général, Luca de Meo, après 5 ans à la tête de l’entreprise, qui souhaite partir « afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile ».

Selon Le Figaro, le dirigeant italien, qui a fait toute sa carrière dans le secteur automobile, pourrait donc prendre la direction générale du groupe Kering, dont François-Henri Pinault souhaiterait dissocier les fonctions de président et de directeur général afin de prendre un peu de recul.

Le conseil d'administration du constructeur automobile a lancé le processus de désignation et a exprimé sa confiance dans la qualité et l'expérience de l'équipe de direction pour poursuivre et accélérer la stratégie de transformation du groupe dans cette nouvelle phase. Selon Les Échos, " Denis Le Vot, le patron de Dacia, semble en interne la solution la plus évidente ".

Le succès de Renaulution

Le conseil d'administration a également tenu à remercier Luca de Meo pour le redressement et la transformation de Renault Group et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025, il était arrivé le 1er juillet 2020. Six mois après, il présentait un plan stratégique baptisé Renaulution.

Ce dernier, articulé en trois phases, devait d'abord permettre un redressement de la marge et de la génération de liquidités, puis un renouvellement et un enrichissement des gammes, avant de faire basculer le modèle économique du groupe vers la technologie, l'énergie et la mobilité.

Un an plus tard, le groupe indiquait que l'année 2022 avait tenu toutes ses promesses avec des résultats au-dessus des objectifs initiaux et des attentes du marché. Cette tendance s'était poursuivie au cours de l'exercice 2023 durant lequel Renault Group a publié des résultats historiques avec tous les indicateurs financiers en forte progression.

Enfin, les comptes 2025 ont été dans la même veine avec une forte croissance, un résultat opérationnel et une position nette financière records et des résultats au-dessus des perspectives financières.

Depuis sa prise de fonction le 1er juillet 2020, le cours de bourse du titre Renault a progressé de 100,19 %. À l'inverse, si la rumeur de son arrivée chez Kering est confirmée, il aura fort à faire pour s'adapter à un nouveau secteur et relancer le groupe affecté par l'une de ses principales marques : Gucci. Depuis son plus haut historique touché à la mi-juillet 2021, l'action Kering a par exemple chuté de 77,05 %.