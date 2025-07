Les valeurs du jour à Paris - Le secteur du luxe agité : fortunes très diverses pour Kering et Hermès

(AOF) - Le compartiment du luxe connaît des fortunes divergentes depuis l'ouverture du marché parisien. Les investisseurs ont réagi à la publication des résultats au premier semestre des géants du secteur : Kering et Hermès . L'action du groupe présidé par François-Henri Pinault (+4,64% à 222,30 euros) affiche une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des résultats moins mauvais que prévu. En revanche, son concurrent Hermès (-3,91% à 2286 euros) signe la plus forte baisse de ce même indice parisien, bien que la société a enregistré une robuste performance.

Le résultat opérationnel courant de Kering a chuté de 39% à 969 millions d'euros au premier semestre 2025. La marge opérationnelle courante s'établit à 12,8%, une dilution de 470 points de base par rapport à l'année dernière. " Celle-ci était attendue à 12,2% et toutes les marques et divisions ont surpris positivement en termes d'Ebit, à l'exception de Gucci, qui a manqué les prévisions de 4% ", explique Barclays.

Le résultat net part du groupe sur ce premier semestre atteint 474 millions d'euros contre 878 millions d'euros il y a un an à la même période. Il était anticipé à 451 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 16% à 7,6 milliards d'euros. Il a baissé de 15% en données comparables.

Concernant sa marque phare italienne Gucci, le chiffre d'affaires est ressorti à 3 milliards d'euros, soit une baisse de 26% en données publiées et de 25% en comparable. La marge d'Ebit a atteint 16,1%, en baisse de 8,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Elle est légèrement inférieure au consensus de 16,7%.

UBS explique être rassuré par les premiers signes d'une stabilisation de la marque Gucci : " Bien qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes et de travail à accomplir pour l'ensemble du groupe, le premier semestre nous a laissés quelque peu plus optimistes, avec une stabilisation de Gucci (la direction a signalé une amélioration des tendances actuelles sur une base comparable plus facile), une accélération du contrôle des coûts et des progrès réalisés en matière d'endettement ".

Hermès : une croissance trimestrielle en ligne avec les attentes

Quant à Hermès, Barclays souligne que cette société a publié des résultats globalement supérieurs aux attentes pour le premier semestre, la croissance des ventes à taux de change constant au deuxième trimestre étant conforme aux prévisions à 9% à 3,9 milliards d'euros, tandis que la marge Ebit du premier semestre 2025 a dépassé les attentes à 41,4% contre un consensus de 40,4%.

" Cette croissance au deuxième trimestre est conforme au consensus mais peut-être inférieur aux attentes des gestionnaires d'actifs, qui tablaient sur environ 9 à 10% ", a fait savoir UBS.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Hermès au premier semestre 2025 s'élève à 8 milliards d'euros, en croissance de 8% à taux de change constants et de 7% à taux de change courants par rapport à la même période en 2024. Le résultat opérationnel courant a progressé de 6% à 3,3 milliards d'euros (41,4% des ventes).

Sur cette période, Hermès a enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, à l'exception de l'Asie-Pacifique et de la France. Barclays note surtout que " la région APAC a continué d'être affectée par la relative faiblesse de la consommation chinoise, tandis que le groupe a été moins touchée que ses concurrents par l'absence de touristes chinois au Japon en raison de son exposition à la clientèle locale. La France, en revanche, a peut-être été pénalisée par la baisse des dépenses touristiques ".

Lors d'une conférence avec les analystes, la direction a fait savoir qu'aucune amélioration significative n'était visible en Chine à ce stade, fait savoir la banque britannique.