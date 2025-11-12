Les valeurs du jour à Paris - Edenred et Pluxee dévissent en réaction à la nouvelle réglementation au Brésil

(AOF) - Edenred (-8,28% à 19,43 euros) accuse de loin la plus forte baisse du CAC 40, embarquant dans son sillage Pluxee (-12,56% à 13,64 euros), qui ferme la marche de l'indice SBF 120. Les deux entreprises sont pénalisées par la nouvelle réglementation au Brésil. En conséquence, Edenred a prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats. "Nous estimons l'impact total sur le bénéfice par action 2026 entre 14 % et 23 % et nous attendons à ce que les actions soient fortement impactées", soutient Jefferies, qui maintient sa recommandation Neutre sur le titre.

Le président brésilien Lula a signé un décret plafonnant à 3,6% les commissions prélevées aux commerçants sur les transactions par ticket-restaurant et réduisant à 15 jours (contre 30 jours actuellement) le délai de règlement.

Ces mesures, qui devraient entrer en vigueur dans un délai de 90 jours à un an maximum, visent à diminuer les coûts d'intermédiation d'un marché estimé à 17 milliards de real (28 milliards d'euros) et à renforcer la concurrence dans le cadre du programme d'alimentation des Travailleurs (PAT). 4 acteurs (Edenred, Pluxee, Alelo et VR) se partagent aujourd'hui 85% du marché.

Perspectives maintenues pour 2027 et 2028

Sur la base des informations disponibles, Edenred s'étonne du contenu de ce décret qui diverge de manière très significative des discussions menées entre l'association professionnelle et le gouvernement.

Les nouvelles dispositions pourraient compromettre l'intégrité du PAT (programme d'alimentation des travailleurs), avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée (en partie avec les clients publics).

Pluxee, dont l'activité au Brésil représente 29% de son chiffre d'affaires total (contre 19% pour Edenred) annonce vouloir saisir la justice, arguant que la nouvelle réglementation "porte atteinte aux relations commerciales privées et restreint la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs".

Si ces mesures entraient en vigueur, Edenred dit anticiper pour 2026 une baisse organique de son Ebitda comprise entre 8% et 12%, contre une fourchette comprise entre +2% et +4% indiquée précédemment.

Pour 2027 et 2028, les perspectives restent inchangées par rapport au plan Amplify dévoilé le 4 novembre dernier : une croissance organique annuelle de l'Ebitda comprise entre 8 et 12% et un taux de conversion free-cash flow/Ebitda supérieur ou égal à 65%.