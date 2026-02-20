 Aller au contenu principal
Les valeurs du commerce de détail américain bondissent après que la Cour suprême s'est prononcée contre les droits de douane mondiaux de Trump
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 février - ** Les actions des détaillants américains bondissent après que la Cour suprême s'est prononcée contre les droits de douane mondiaux du président Donald Trump ** La Cour suprême confirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par M. Trump d'une loi de 1977 pour mettre en place des tarifs douaniers, destinés à être utilisés en cas d'urgence nationale, dépassait son autorité

** La décision est un soulagement pour les entreprises, qui ont été durement touchées par les coûts liés aux droits de douane

** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent d'environ 1%; les actions de Deckers Outdoor et du fabricant allemand de sandales Birkenstock cotées en bourse aux États-Unis augmentent d'environ 2%

** Under Armour UAA.N en hausse de ~3%; Crocs bondit de 4%

** Le distributeur à grande surface Target TGT.N augmente de 2%; les sociétés de meubles RH RH.N augmentent de 10%, Wayfair W.N augmente de ~8%

** Home Depot HD.N augmente d'environ 1%; Lowe's LOW.N en hausse de ~2%; Williams-Sonoma WSM.N en hausse de ~5%

** Victoria's Secret augmente de 2%

** Les marques de luxe Ralph Lauren RL.N , Capri Holdings

CPRI.N et Tapestry TPR.N progressent de 2%

** Les entreprises de beauté Estee Lauder EL.N , Coty

COTY.N en hausse de 2%, Elf Beauty ELF.N en hausse de 3%

Valeurs associées

BIRKEN
41,270 USD NYSE +2,13%
CAPRI HLDG
21,480 USD NYSE +0,70%
COTY RG-A
2,660 USD NYSE +1,34%
DECKERS OUTDOOR
120,660 USD NYSE +2,18%
ELF BEAUTY
93,450 USD NYSE +2,53%
ESTEE LAUDER RG-A
112,875 USD NYSE +1,01%
HOME DEPOT
381,920 USD NYSE +0,90%
LOWE'S COM
280,195 USD NYSE +0,71%
NIKE -B-
66,020 USD NYSE +0,60%
RALPH LAUREN RG-A
378,880 USD NYSE +0,47%
RH
208,000 USD NYSE +1,63%
TAPESTRY
154,935 USD NYSE +1,76%
TARGET
116,360 USD NYSE +0,59%
UNDER ARMOUR RG-A
7,915 USD NYSE +2,73%
VICTORIA'S SECRT
63,010 USD NYSE +2,76%
WAYFAIR RG-A
82,750 USD NYSE +3,94%
WILLIAMS-SONOMA
215,950 USD NYSE +2,42%
