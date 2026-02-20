Les valeurs du commerce de détail américain bondissent après que la Cour suprême s'est prononcée contre les droits de douane mondiaux de Trump

20 février - ** Les actions des détaillants américains bondissent après que la Cour suprême s'est prononcée contre les droits de douane mondiaux du président Donald Trump ** La Cour suprême confirme la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'utilisation par M. Trump d'une loi de 1977 pour mettre en place des tarifs douaniers, destinés à être utilisés en cas d'urgence nationale, dépassait son autorité

** La décision est un soulagement pour les entreprises, qui ont été durement touchées par les coûts liés aux droits de douane

** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent d'environ 1%; les actions de Deckers Outdoor et du fabricant allemand de sandales Birkenstock cotées en bourse aux États-Unis augmentent d'environ 2%

** Under Armour UAA.N en hausse de ~3%; Crocs bondit de 4%

** Le distributeur à grande surface Target TGT.N augmente de 2%; les sociétés de meubles RH RH.N augmentent de 10%, Wayfair W.N augmente de ~8%

** Home Depot HD.N augmente d'environ 1%; Lowe's LOW.N en hausse de ~2%; Williams-Sonoma WSM.N en hausse de ~5%

** Victoria's Secret augmente de 2%

** Les marques de luxe Ralph Lauren RL.N , Capri Holdings

CPRI.N et Tapestry TPR.N progressent de 2%

** Les entreprises de beauté Estee Lauder EL.N , Coty

COTY.N en hausse de 2%, Elf Beauty ELF.N en hausse de 3%