Les valeurs de la télésanté augmentent alors que Novo Nordisk lance la pilule Wegovy aux États-Unis

5 janvier - ** Les actions des sociétés de télésanté GoodRx

GDRX.O , WeightWatchers WW.O et LifeMD LFMD.O augmentent de 3 à 14% ** LifeMD en hausse de 13,9 % à 3,98 $, GoodRx en hausse de 3,1 % à 2,84 $ et WeightWatchers en hausse de 4,3 % à 32,80 $ ** Novo Nordisk NOVOb.CO annonce que sa pilule Wegovy à prise unique quotidienne sera disponible par l'intermédiaire de fournisseurs de télésanté, y compris LifeMD, WeightWatchers, GoodRx et sa propre pharmacie NovoCare

** Novo lance sa pilule Wegovy à prise unique quotidienne aux États-Unis lundi, offrant des doses de 1,5 mg et de 4 mg à 149 $ par mois pour les patients qui paient eux-mêmes

** Au cours des 12 derniers mois, GDRX a baissé de 41,7 %, LFMD de 31,1 %

** À la dernière clôture, WW a augmenté de 8,2 % depuis ses débuts sur le Nasdaq en juin