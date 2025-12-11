Les valeurs de l'IA chutent avant bourse après les prévisions négatives d'Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions américaines liées à l'IA chutent avant le marché après qu'Oracle ORCL.N ait prévu des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations des analystes et ait signalé des dépenses d'investissement plus élevées mercredi en fin de journée
** Les actions d'Oracle en baisse de 12%
** La société CoreWeave CRWV.O , spécialisée dans l'infrastructure d'IA en nuage, perd 3,6 %, Nvidia NVDA.O chute de 1,9 %, Advanced Micro Devices AMD.O perd 1,6 % et Micron Technology MU.O glisse de 2 %
** Les actions de Microsoft MSFT.O chutent de 1,1%
** "Les résultats plus faibles d'Oracle ont rappelé aux investisseurs que toutes les histoires technologiques ne sont pas à l'épreuve des balles", déclare Matt Britzman, analyste principal des actions, Hargreaves Lansdown
** Depuis le début de l'année, ORCL a augmenté d'environ 34%, NVDA de 36,8%, MSFT de 13,5% et AMD de 83,3% contre 17% pour l'indice S&P 500 .SPX
