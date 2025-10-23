 Aller au contenu principal
Les valeurs d'informatique quantique européennes bondissent après un rapport selon lequel Trump pourrait prendre des participations
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:34

Illustration informatique qantique (Crédits: Adobe Stock)

Illustration informatique qantique (Crédits: Adobe Stock)

Les actions des entreprises américaines d'informatique quantique ont grimpé en flèche dans les premiers échanges à Francfort jeudi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration du président Donald Trump est en pourparlers pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

Ionq IONQ.N , Rigetti RGTI.O et D-Wave Quantum QBTS.N étaient en hausse de 17 à 77% à Francfort.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

