Les valeurs d'informatique quantique européennes bondissent après un rapport selon lequel Trump pourrait prendre des participations

Illustration informatique qantique (Crédits: Adobe Stock)

Les actions des entreprises américaines d'informatique quantique ont grimpé en flèche dans les premiers échanges à Francfort jeudi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration du président Donald Trump est en pourparlers pour prendre des participations en échange d'un financement fédéral.

Ionq IONQ.N , Rigetti RGTI.O et D-Wave Quantum QBTS.N étaient en hausse de 17 à 77% à Francfort.

