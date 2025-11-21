Les valeurs cryptographiques s'effondrent alors que le Bitcoin et l'Ether atteignent leur plus bas niveau depuis plusieurs mois

21 novembre - ** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies chutent avant le marché alors que le bitcoin et l'Ether atteignent leurs plus bas niveaux plurimensuels

** Bitcoin BTC= perd 5,1% à 82 764 $, le plus bas depuis le 11 avril; Ether ETH= en baisse de 6,4% à 2 697,45 $

** Stratégie MSTR.O en baisse de 5%, prolongeant les pertes après avoir chuté de 14,4% au cours des deux dernières sessions

** La société risque d'être exclue des indices MSCI, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note plus tôt cette semaine

** Les sorties d'actions pourraient atteindre 2,8 milliards de dollars si MSCI les retire, et jusqu'à 8,8 milliards de dollars si d'autres fournisseurs suivent, a déclaré la maison de courtage

** Coinbase Global COIN.O en baisse de 1,8%; Robinhood

HOOD.O en baisse de 2,2%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 3,3%, MARA Holdings en baisse MARA.O 3,6%, Hut 8 en baisse HUT.O 4,1%, CleanSpark CLSK.O en baisse de 2,9%, Bit Digital BTBT.O en baisse de 3,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de près de 4% chacun