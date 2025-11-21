 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques s'effondrent alors que le Bitcoin et l'Ether atteignent leur plus bas niveau depuis plusieurs mois
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies chutent avant le marché alors que le bitcoin et l'Ether atteignent leurs plus bas niveaux plurimensuels

** Bitcoin BTC= perd 5,1% à 82 764 $, le plus bas depuis le 11 avril; Ether ETH= en baisse de 6,4% à 2 697,45 $

** Stratégie MSTR.O en baisse de 5%, prolongeant les pertes après avoir chuté de 14,4% au cours des deux dernières sessions

** La société risque d'être exclue des indices MSCI, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note plus tôt cette semaine

** Les sorties d'actions pourraient atteindre 2,8 milliards de dollars si MSCI les retire, et jusqu'à 8,8 milliards de dollars si d'autres fournisseurs suivent, a déclaré la maison de courtage

** Coinbase Global COIN.O en baisse de 1,8%; Robinhood

HOOD.O en baisse de 2,2%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 3,3%, MARA Holdings en baisse MARA.O 3,6%, Hut 8 en baisse HUT.O 4,1%, CleanSpark CLSK.O en baisse de 2,9%, Bit Digital BTBT.O en baisse de 3,9%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de près de 4% chacun

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,0500 USD NASDAQ -5,09%
BTC/USD
82 040,2651 USD CryptoCompare -6,81%
CLEANSPARK
9,7800 USD NASDAQ -4,31%
COINBASE GLB RG-A
238,1600 USD NASDAQ -7,44%
HUT 8
33,7600 USD NASDAQ -10,07%
ISHARES BIT TRST
48,9600 USD NASDAQ -3,49%
MARA HLDGS
10,2400 USD NASDAQ -7,75%
RIOT PLATFORMS
12,7800 USD NASDAQ -4,27%
ROBINHOOD MARKETS
106,2100 USD NASDAQ -10,11%
STRATEGY RG-A
177,1300 USD NASDAQ -5,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:23

    Du vent lorsque ça monte, et aussi peu de choses lorsque ça baisse

