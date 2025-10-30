Les valeurs cryptographiques s'affaiblissent suite à la chute du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des sociétés liées aux cryptomonnaies et à la blockchain chutent, suivant les pertes subies par le bitcoin ** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 3,1 %, la Fed jetant le doute sur la politique dovish ** La Fed a réduit mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, mais Jerome Powell a averti qu'un manque de données du gouvernement fédéral pourrait mettre une autre réduction des taux d'intérêt hors de portée cette année ** La bourse de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O a baissé de 2,7%; les résultats trimestriels sont attendus après la cloche

** H.C. Wainwright, plus tôt dans la journée de jeudi, a doublement relevé COIN à "acheter" et a augmenté le PT à 425 $ à partir de 300 $

** BTC bull Strategy MSTR.O chute de 3,4%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 3,3%, MARA Holdings MARA.O en baisse de 3,8%, Hut 8

HUT.O en baisse de 3,3%, et Bit Digital BTBT.O en baisse de 6%