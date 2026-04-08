Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran propulse le bitcoin à son plus haut niveau depuis trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies bondissent avant le marché après que les États-Unis et l'Iran aient convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines

** Le bitcoin BTC= gagne jusqu'à 4,9 %, atteignant son plus haut niveau depuis environ trois semaines

** Les plateformes d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O et Gemini Global GEMI.O augmentent respectivement de 5,3% et 6,9%

** Strategy MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, bondit de 6,6%

** Les mineurs CleanSpark CLSK.O , Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O progressent respectivement de 7 %, 5,7 % et 5,8 %

** La crypto-monnaie s'est comportée comme d'autres actifs à risque tels que les actions, et ses perspectives ont été sensibles au sentiment général concernant le conflit au Moyen-Orient

** Depuis le début de l'année, le bitcoin a perdu près de 21 % jusqu'à mardi