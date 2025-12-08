 Aller au contenu principal
CAC 40
8 098,02
-0,21%
Les valeurs cryptographiques augmentent avec la hausse des prix du bitcoin et de l'éther
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions des entreprises américaines liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché, tandis que les prix du bitcoin et de l'éther augmentent avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt cette semaine

** Le bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a augmenté de 2 % à 92 026,06 $, tandis que l'éther

ETH= augmente de 2,3 % à 3 156,89 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O et l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O en hausse de plus de 2%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O en hausse de 2%, MARA Holdings MARA.O en hausse de 2,6%, Hut 8 HUT.O en hausse de 1,9%, et Bit Digital BTBT.O en hausse de 1,3%

** BTC buyer Strategy MSTR.O gagne 2,2%, le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc CAN.O gagne 2,7%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P +2,8%; iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O +2,9%

** Jusqu'à la clôture d'hier, le BTC a baissé de 1,8%, l'ETH de 5,6% depuis le début de l'année

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,2200 USD NASDAQ -6,72%
BITFARMS
2,9200 USD NASDAQ -5,81%
BTC/USD
91 930,0946 USD CryptoCompare +2,54%
CANAAN SP ADR-A
0,9336 USD NASDAQ -4,59%
COINBASE GLB RG-A
269,7300 USD NASDAQ -1,58%
HUT 8
42,4300 USD NASDAQ -0,89%
ISHARES BIT TRST
50,6900 USD NASDAQ -3,47%
MARA HLDGS
11,7400 USD NASDAQ -5,63%
RIOT PLATFORMS
14,9400 USD NASDAQ -4,17%
STRATEGY RG-A
178,9900 USD NASDAQ -3,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

