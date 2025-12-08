Les valeurs cryptographiques augmentent avec la hausse des prix du bitcoin et de l'éther

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions des entreprises américaines liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché, tandis que les prix du bitcoin et de l'éther augmentent avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt cette semaine

** Le bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a augmenté de 2 % à 92 026,06 $, tandis que l'éther

ETH= augmente de 2,3 % à 3 156,89 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O et l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O en hausse de plus de 2%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O en hausse de 2%, MARA Holdings MARA.O en hausse de 2,6%, Hut 8 HUT.O en hausse de 1,9%, et Bit Digital BTBT.O en hausse de 1,3%

** BTC buyer Strategy MSTR.O gagne 2,2%, le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan Inc CAN.O gagne 2,7%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P +2,8%; iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O +2,9%

** Jusqu'à la clôture d'hier, le BTC a baissé de 1,8%, l'ETH de 5,6% depuis le début de l'année