Les valeurs cryptographiques augmentent alors que Trump s'apprête à signer un décret ouvrant la voie aux actifs alternatifs dans les plans 401(k)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les valeurs liées aux crypto-monnaies augmentent avant le marché, suivant les gains du bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie au monde

** Le BTC, qui a gagné 24 % depuis le début de l'année, est en hausse de ~1 % à 116 316 $

** Le président Donald Trump devrait signer un décret jeudi visant à autoriser le capital-investissement, l'immobilier, les crypto-monnaies et d'autres actifs alternatifs dans les comptes de retraite 401(k), a déclaré un responsable de la Maison Blanche

** L'inclusion proposée des crypto-monnaies dans les 401(k)s stimulerait davantage l'acceptation institutionnelle de l'industrie

** Toutefois, les critiques affirment que cette mesure pourrait ajouter des risques aux comptes de retraite

** La société de minage de cryptomonnaies Riot Platforms

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Bitfarms BITF.O augmentent chacun d'environ 2%

** Bitcoin bull Strategy MSTR.O en hausse de 1,6% à 389,60