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Les valeurs aurifères progressent avec la hausse des cours du lingot
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, dans le sillage de la hausse des cours du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4% à 4 574,09 $ l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 20 mars

** L'or augmente mais s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle en près de deux décennies, alors que l'estompement des attentes de réduction des taux, la hausse des coûts de l'énergie et un dollar plus fort en raison de la guerre en Iran pèsent sur la demande

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N sont en hausse de 2,2 % et 1,7 %, respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N progressent entre 3,3% et 5,8%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N et Kinross Gold KGC.N progressent respectivement de 2,7% et 2,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
266,850 CAD TSX 0,00%
AGNICO EAGLE MIN
191,830 USD NYSE -0,80%
ANGLOGOLD ASH
90,550 USD NYSE +1,51%
BARRICK MINING
53,500 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS
38,500 EUR Tradegate +5,19%
GOLD FIELDS SP ADR
42,280 USD NYSE -0,14%
HARMONY GOLD MIN
13,000 EUR Tradegate +4,42%
HARMONY GOLD SP ADR
14,155 USD NYSE -1,36%
KINROSS GOLD
39,830 CAD TSX 0,00%
KINROSS GOLD
28,600 USD NYSE -0,45%
NEWMONT
103,090 USD NYSE +0,99%
Or
4 574,31 USD Six - Forex 1 +1,40%
SIBANYE SP ADR
11,150 USD NYSE -3,30%
SIBANYE STILLW
2,550 EUR Tradegate +3,66%
SIBANYE STILLW
2,7700 USD OTCBB -2,44%
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