Les valeurs aurifères progressent avec la hausse des cours du lingot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions cotées en bourse des minières aurifères américaines progressent en pré-marché, dans le sillage de la hausse des cours du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,4% à 4 574,09 $ l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 20 mars

** L'or augmente mais s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle en près de deux décennies, alors que l'estompement des attentes de réduction des taux, la hausse des coûts de l'énergie et un dollar plus fort en raison de la guerre en Iran pèsent sur la demande

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N sont en hausse de 2,2 % et 1,7 %, respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N progressent entre 3,3% et 5,8%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N et Kinross Gold KGC.N progressent respectivement de 2,7% et 2,2%