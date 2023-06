Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 23 juin 2023

(AOF) - Drone Volt

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société a procédé à une augmentation de capital de 4 35 millions d'euros, par la création de 395 811 626 Actions nouvelles au prix de 0,011 euro. À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la société s'élèvera à 15 026 589,53 euro et sera divisé en 1 502 658 953 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

Michelin

Florent Menegaux, président de Michelin, a été élu Président du Pacte mondial des Nations Unies Réseau France, pour une durée de trois ans. Ce mandat prend effet à compter de ce jour et débutera par une participation à une table ronde sur le thème : " Croissance ou décroissance : quelle voie pour ne laisser personne de côté ". Le Pacte mondial Réseau France a pour vocation de structurer des actions concrètes autour de dix principes universels relatifs aux Droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

Samse

Dans le cadre du développement de sa filière TP/EAU, le groupe Samse annonce être en discussion avancée et exclusive avec la société Gemoise, distributeur de matériaux pour le bâtiment et les Travaux Publics.Créée en 1994 et forte de 39 collaborateurs, cette société est implantée en région parisienne sur trois sites et a réalisé 29,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Cette acquisition permettra au groupe Samse de compléter son maillage territorial et d'élargir l'offre de sa filière TP/EAU avec l'apport de l'activité liée à l'hydraulique des bâtiments.

SES-Imagotag

Répondant à un rapport à charge du short-seller, Gotham City, SES-Imagotag indique que son Conseil d'administration considère " unanimement " que celui-ci "comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours ". SES-imagotag confirme d'ores et déjà que l'ensemble des opérations entre SES-imagotag et BOE, son principal actionnaire, " ont été correctement portées à la connaissance des investisseurs et conclues à des conditions de marché ".

Teleperformance

Teleperformance, spécialiste de la gestion de la relation client , annonce qu'il s'engage à recruter 500 réfugiés, dont des femmes d'origine ukrainienne, au cours des trois prochaines années en Europe, notamment en France, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative du groupe visant à favoriser l'embauche et l'intégration de réfugiés à travers le monde.