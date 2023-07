Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 19 juillet 2023

(AOF) - Argan

La foncière française spécialisée dans les entrepôts présentera ses résultats du premier semestre.

Bio UV Group

Le concepteur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Boiron

Boiron annonce un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 en recul de 3,1% à 110,9 millions d'euros. Le laboratoire spécialiste de l'homéopathie relève que " retraité de la baisse des ventes de tests Covid ", ce chiffre d'affaires est " en progression de 1,3% ". La diminution de 2,6% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun " est toujours essentiellement imputable à la France " souligne-t-il : " les ventes continuent de progresser dans de nombreux autres pays, notamment aux États-Unis ".

Fermentalg

L'expert français des microalgues publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Gecina

Le groupe immobilier divulguera ses résultats du premier semestre.

Groupe Okwind

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

HighCo

Le spécialiste en data marketing et communication présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Kering

Kering a annoncé une série de changements au sein de sa direction générale. Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre 2023. Le groupe de luxe souligne que Marco Bizzarri " a orchestré l'exécution de l'exceptionnelle stratégie de croissance de Gucci depuis 2015 ". Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, le remplace pour une période transitoire.

Pierre & Vacances

Pierre & Vacances-Center Parcs annonce une hausse du chiffre d'affaires de ses activités touristiques de 11,9% au troisième trimestre sur un an, à 428,7 millions d'euros. Le groupe confirme ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023, revues à la hausse le 18 avril dernier, avec un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1,7 milliard d'euros, un Ebitda ajusté Groupe à plus de 130 millions d'euros, et une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 millions d'euros.

Serge Ferrari

Dans un contexte économique incertain, SergeFerrari Group a abaissé ses attentes de chiffre d'affaires 2023 et vise désormais une croissance de 4%, inférieure à son hypothèse d'une progression de 7% précédemment envisagée. " Le ralentissement de la progression des ventes en 2023 est la double conséquence d'un effet de base élevé avec des niveaux records de chiffres d'affaires enregistrés en 2021 et en 2022, et de la priorité donnée au déstockage chez les clients-distributeurs au cours du premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des matériaux composites souples et innovants.

Smaio

Smaio (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics) publie un chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 de 4,0 millions d'euros, en croissance de 203% par rapport au 1er semestre 2022 (1,3 million d'euros). Cette société spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe, développant logiciels, dispositifs implantables et services associés, souligne que son activité à l'international a fortement progressé sur un an (+375%) après le paiement de 3 millions de dollars de NuVasive, partenaire dans le développement d'un logiciel de planification récemment certifié par la FDA.

Sogeclair

Le fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sobre et plus sûre rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Virbac

Virbac publie un chiffre d’affaires du deuxième trimestre à 295,2 millions d’euros, en progression de 1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022. Le groupe spécialiste de la santé animale précise que sur le premier semestre, son chiffre d’affaires s’établit à 609,9 millions d’euros contre 616,4 millions en 2022, soit une baisse globale 1,0%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires grappille 0,2%, » favorablement impacté par les augmentations de prix » (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée au premier trimestre.

Xilam Animation

Xilam Animation a enregistré au premier semestre 20,6 millions d'euros de produits d'exploitation, en progression de 7%. Le chiffre d'affaires, hors subventions, de la société de production et de distribution de programmes d'animation a bondi de 25% à 17,66 millions d'euros, soutenu par le bond de 44% à 13,95 millions d'euros du chiffre d'affaires nouvelles productions et développements.