Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 18 mai 2023

(AOF) - ADP

Le groupe ADP a fait part pour le mois d'avril d'une hausse de 26,2% à 26,2 millions de passagers, soit 97,9% du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport enregistre, pour sa part, une croissance de 17,8%, sur cette même période, à 8,2 millions de passagers, soit 86,5 % du trafic de 2019.

Nacon

Nacon a annoncé la signature d'un accord avec Jumpgate AB et Les Editions Albert René pour l'édition et la distribution du jeu Astérix & Obélix : Heroes. Développé par le studio de Jumpgate gameXcite, le jeu sera disponible sur PC et consoles y compris Nintendo Switch, en septembre 2023. " Nous travaillons étroitement avec Jumpgate AB sur différents projets. Nous sommes ravis de collaborer sur celui-ci, qui s'adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations ", déclare Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

Poxel

Poxel annonce qu'au 31 mars 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,6 millions d'euros contre 13,1 millions d'euros à fin décembre 2022. La biotech spécialiste des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement jusqu'à la fin du second trimestre 2025. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 0,449 million d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 0,32 million d'euros au cours de la période correspondante de 2022.

Trigano

Trigano publie un résultat opérationnel courant du 1er semestre 2022/2023 à 173,5 millions d'euros soit 10,8% du chiffre d'affaires : cet indicateur est en baisse sur un an (179,3 millions soit 12% des revenus) tout comme le résultat net à 121,7 millions d'euros contre 141,3 millions d'euros au 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires a cependant progressé à 1,60 milliard d'euros contre 1,49 milliard il y a un an. Le spécialiste du tourisme prévoit " une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité " au second semestre.