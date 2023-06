Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 29 juin 2023

(AOF) - AgroGeneration

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, a publié ses résultats annuels 2022. Sur cette période, le groupe affiche un EBITDA négatif de 5,8 millions d'euros contre 35,2 millions d'euros en 2021. Il accuse une perte nette de 31,6 millions d'euros contre 14,2 millions d'euros en 2021. Ce résultat est principalement dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée début 2022. Le groupe a subi des pertes et des dépenses matérielles directes pour un montant de 16,7 millions d'euros.

Casino

Dans le prolongement de son communiqué du 26 juin 2023, Casino a communiqué hier aux parties prenantes de la conciliation qu'il lui apparait nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée, et ce afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025.

Drone Volt

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir remporté un premier contrat de prestation de service courant sur les trois prochaines années. Une grande entreprise européenne, acteur majeur dans le domaine de l'énergie, a confié à Drone Volt un premier contrat de prestation de service. Il s'agit du premier succès commercial de l'offre, " Drone as a Service " basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones. Cette offre a été lancée au printemps 2023.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo. L'accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée au premier trimestre 2024. Les collections seront développées sous la direction de Sandra Choi, directrice créative de Jimmy Choo.

Graines Voltz

Au premier semestre 2022/2023, Graines Voltz a dégagé un résultat net part du groupe qui s'établit à 2,1 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros, au même semestre de l'exercice précédent, tenant compte, entre autres, du coût du désengagement de sa filiale en Algérie. Son résultat opérationnel courant qui s'établit à 6,1 millions d'euros est en baisse de 3,9 millions d'euros (soit une chute de 38,9%) par rapport au résultat opérationnel courant du premier semestre il y a un an, affichant une marge opérationnelle de 7,9%.

Imerys

Imerys et British Lithium créent une joint-venture (JV) avec l'objectif de devenir le premier producteur intégré de carbonate de lithium pour batterie au Royaume-Uni. Imerys apporte ses ressources minérales en lithium, ses terrains et ses infrastructures pour une participation de 80% de la JV, tandis que British Lithium apporte sa technologie sur mesure de traitement du lithium, ses équipes et l'usine pilote pour les 20% restants

Orange/BNP Paribas

Dans le cadre d'une revue stratégique, lancée il y a plusieurs mois, Orange a engagé une recherche de partenaire pour accompagner le développement de sa filiale bancaire. A la suite de travaux menés par la Direction générale du groupe Orange en lien avec un Comité Ad hoc, composé des présidents des Comités du Conseil et en prenant acte des différentes analyses et des offres déjà reçues, le Conseil d'administration donne son accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France.

Orpea

Les administrateurs judiciaires ont transmis au Groupe Orpea les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le projet de plan de sauvegarde accélérée. Sur les 10 classes de parties affectées, 6 ont approuvé le projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des 2/3). 3 autres, dont celle des actionnaires, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée à plus de 50% et la classe des OCEANE a voté à 49,2% en faveur du plan (50,8% contre).

OVHcloud

Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 228 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de 12,6 % par rapport à l'exercice précédent et de 13,2 % en données comparables. Pour l'année 2023, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13 et 14%, en accélération par rapport à l'année 2022, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16 à 20% et de 28 à 32 % du chiffre d'affaires.

Renault

Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières pour l'exercice 2023. L'entreprise prévoit une marge opérationnelle du Groupe comprise entre 7 % et 8 % (contre supérieure ou égale à 6 % précédemment). Il vise un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment). Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur.

Solvay

Solvay annonce que sa filiale américaine Solvay Specialty Polymers USA, LLC, a conclu un accord avec le Département de la protection de l'environnement de l'État du New-Jersey aux États-Unis (NJDEP) " réglant certains litiges liés aux PFAS dans le New Jersey ". Solvay paiera 75 millions de dollars au NJDEP pour dommages aux ressources naturelles (NRD) et 100 millions de dollars pour financer les projets du NJDEP pour l'assainissement liés aux PFAS autour du site Solvay de West Deptford. Le compromis comprend l'engagement de Solvay à terminer les travaux de réhabilitation entamés dès 2013.