* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI et COMPASS
CPG.L doivent publier leurs résultats respectifs lundi avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41K0P9
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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