information fournie par Reuters 08/10/2025 à 06:00

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA - Ampère, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault, a confirmé mardi ses objectifs de réduction de coûts, au coeur de la stratégie de transformation du groupe au losange.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a déclaré mardi avoir conclu de nouveaux accords à long-terme pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis, ajoutant qu'il s'appuierait sur ses infrastructures existantes avec près de 50 millions de dollars américains d'investissements ciblés.

* SPIE SPIE.PA a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'acquisition d'ECOexperts Automation.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi avoir finalisé un partenariat stratégique avec Crelan, avec notamment l'acquisition par la banque française d'une participation minoritaire de 9,9% dans le groupe belge.

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
169,460 EUR Euronext Paris -0,35%
CREDIT AGRICOLE SA
16,300 EUR Euronext Paris -0,21%
RENAULT
36,160 EUR Euronext Paris +2,73%
SPIE
45,060 EUR Euronext Paris +0,18%
