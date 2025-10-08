Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA - Ampère, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault, a confirmé mardi ses objectifs de réduction de coûts, au coeur de la stratégie de transformation du groupe au losange.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA a déclaré mardi avoir conclu de nouveaux accords à long-terme pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis, ajoutant qu'il s'appuierait sur ses infrastructures existantes avec près de 50 millions de dollars américains d'investissements ciblés.

* SPIE SPIE.PA a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'acquisition d'ECOexperts Automation.

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi avoir finalisé un partenariat stratégique avec Crelan, avec notamment l'acquisition par la banque française d'une participation minoritaire de 9,9% dans le groupe belge.

(Rédigé par Diana Mandia)