information fournie par Reuters 10/11/2025 à 06:31

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'Allemagne va dépenser près d'un milliard d'euros pour acquérir 20 hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus qui devraient être livrés sur deux ans à partir de 2027, selon un document du gouvernement.

* SWATCH UHR.S sera retiré de l'indice de référence Swiss Leader Index (SLI) le mois prochain, a annoncé l'opérateur boursier SIX, à la suite d'une baisse de la capitalisation boursière de l'horloger suisse et d'une diminution des volumes de transactions sur ses actions.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ12V

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
208,050 EUR Euronext Paris -0,29%
THE SWATCH GRP
164,900 CHF Swiss EBS Stocks +2,58%
