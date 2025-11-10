*
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* AIRBUS AIR.PA - L'Allemagne va dépenser près d'un milliard d'euros pour acquérir 20 hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus qui devraient être livrés sur deux ans à partir de 2027, selon un document du gouvernement.
* SWATCH UHR.S sera retiré de l'indice de référence Swiss Leader Index (SLI) le mois prochain, a annoncé l'opérateur boursier SIX, à la suite d'une baisse de la capitalisation boursière de l'horloger suisse et d'une diminution des volumes de transactions sur ses actions.
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
