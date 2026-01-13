 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
13/01/2026

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de luxe a augmenté de 11,5% à taux de change constants l'année dernière, conformément à ses dernières prévisions.

* AIRBUS AIR.PA a déclaré lundi que ses livraisons d'avions commerciaux avaient progressé de 4% en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, tout en dépassant légèrement son objectif révisé le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

AIRBUS
216,150 EUR Euronext Paris +0,49%
BRUNELLO CUCINELLI
97,400 EUR MIL -2,03%
