Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de luxe a augmenté de 11,5% à taux de change constants l'année dernière, conformément à ses dernières prévisions.

* AIRBUS AIR.PA a déclaré lundi que ses livraisons d'avions commerciaux avaient progressé de 4% en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, tout en dépassant légèrement son objectif révisé le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu)