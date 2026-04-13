Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Les SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE, tels que l'industrie du voyage, la technologie ou les banques sont à surveiller lundi, le président américain Donald Trump ayant annoncé dimanche que la marine américaine allait prendre des mesures pour mettre en oeuvre un blocage du détroit d'Ormuz, fragilisant davantage la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

* EURAZEO EURA.PA a annoncé vendredi le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an.

* IBERDROLA IBE.MC a suspendu pour l'instant son projet de cession d'une participation minoritaire dans un portefeuille d'actifs solaires en Espagne, d'une puissance d'environ 1 gigawatt, selon deux sources proches du dossier.

* SODEXO EXHO.PA - AlphaValue a abaissé sa recommandation sur le titre du groupe français de services de restauration à "réduire" contre "ajouter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40T12S

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)