Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 07:03

(Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane et à la technologie)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre son homologue français Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - La Grande-Bretagne envisage un éventail de mesures destinées à mieux protéger les enfants sur internet, notamment d'interdire les réseaux sociaux en deçà d'un certain âge, sur le modèle de la loi adoptée en ce sens par l'Australie, et d'imposer des restrictions sur l'utilisation des smartphones dans les écoles.

* VIRBAC VIRB.PA a annoncé lundi viser un chiffre d'affaires en croissance entre 5,5% et 7,5% à taux de change et périmètre constants en 2026, le spécialiste de la santé animale affichant un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7,9% en 2025.

* RENAULT GROUP RENA.PA a fait état mardi d'une troisième année de croissance consécutive de ses ventes mondiales, qui ont même accéléré grâce au succès de ses petites berlines en Europe et du développement de la marque au losange hors du continent.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

RENAULT
31,150 EUR Euronext Paris -2,14%
VIRBAC
349,500 EUR Euronext Paris -2,10%
