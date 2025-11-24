 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 07:41

(Actualisé avec BNP Paribas, Prosus, Julius Baer)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé le lancement de son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 1,15 milliard d'euros.

* PROSUS PRX.AS a annoncé lundi une hausse de 22% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 3,6 milliards de dollars, grâce aux excellentes performances de ses plateformes iFood et OLX, et a confirmé ses prévisions annuelles.

* JULIUS BAER BAER.S a annoncé lundi de nouvelles provisions pour pertes sur prêts de 149 millions de francs suisses qui seront comptabilisées dans les comptes financiers en novembre 2025.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX0LG

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
70,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
JULIUS BAER GRP
58,500 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
PROSUS RG-N
56,6200 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
UBISOFT
7,0320 EUR Euronext Paris 0,00%
