Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec BNP Paribas, Prosus, Julius Baer)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé le lancement de son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 1,15 milliard d'euros.

* PROSUS PRX.AS a annoncé lundi une hausse de 22% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 3,6 milliards de dollars, grâce aux excellentes performances de ses plateformes iFood et OLX, et a confirmé ses prévisions annuelles.

* JULIUS BAER BAER.S a annoncé lundi de nouvelles provisions pour pertes sur prêts de 149 millions de francs suisses qui seront comptabilisées dans les comptes financiers en novembre 2025.

