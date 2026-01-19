Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le Groenland, convoité par Donald Trump, et dénoncer les nouvelles menaces douanières du président américain.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a menacé dimanche Washington de "réponse sévère" en cas de frappes américaines, alors que plus de 5.000 personnes, dont 500 membres de la sécurité iranienne, ont été tuées dans les manifestations qui ont secoué l'Iran, selon un responsable iranien dans la région.

* INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG)

ICAG.L - British Airways, l'une des filiales du groupe, a annoncé vendredi avoir suspendu temporairement ses vols vers le Bahreïn par mesure de précaution.

* WESTWING GROUP WEW.DE - Le distributeur allemand de meubles et d'articles de décoration a annoncé vendredi anticiper un Ebitda ajusté pour 2025 entre 42 et 45 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans la moitié supérieure de la fourchette prévisionnelle de 425 à 455 millions d'euros, soit aux alentours de 449 millions d'euros.

