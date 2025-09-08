 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 06:26

*

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BBVA BBVA.MC doit lancer ce lundi son offre hostile de 14,9 milliards d'euros, principalement en actions, sur Sabadell

SABE.MC .

* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA est sur le point de régler une enquête pénale portant sur des opérations d'arbitrage de dividendes, a déclaré une source proche du dossier à Reuters vendredi, confirmant une information de Radio France.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

