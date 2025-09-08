*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BBVA BBVA.MC doit lancer ce lundi son offre hostile de 14,9 milliards d'euros, principalement en actions, sur Sabadell
SABE.MC .
* CRÉDIT AGRICOLE SA CAGR.PA est sur le point de régler une enquête pénale portant sur des opérations d'arbitrage de dividendes, a déclaré une source proche du dossier à Reuters vendredi, confirmant une information de Radio France.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UR0T7
(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer