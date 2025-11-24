 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 06:29

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX0LG

(Rédigé par Diana Mandia)

