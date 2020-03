Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA réaffirment leur soutien à Taiwan sur fond de tensions avec Pékin Reuters • 27/03/2020 à 06:11









TAIPEI, 27 mars (Reuters) - Donald Trump a promulgué jeudi une loi qui requiert un soutien accru des Etats-Unis à l'égard de Taiwan sur le plan international, une mesure à même d'alimenter la colère de la Chine qui reproche déjà au président américain ses critiques sur la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus. La question de Taiwan est la plus sensible des points de vue territorial et diplomatique aux yeux de la Chine, qui n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Pékin considère Taiwan comme une province renégate et revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, des ambitions que Washington conteste. Comme de nombreux pays, les Etats-Unis n'ont aucun lien formel avec Taiwan. Mais l'administration Trump a accru le soutien apporté à l'île, en lui fournissant des armes et en votant des lois pour l'aider à faire face à la pression de la Chine. Signé par Donald Trump avec un soutien bipartisan au Congrès américain, le "Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act" établit que le département d'Etat américain doit informer le Congrès des mesures qu'il prendre afin de renforcer les relations diplomatiques de Taiwan. La loi demande aussi aux Etats-Unis d'"infléchir" son implication avec des pays nuisant à la sécurité ou à la prospérité de l'île. A Taipei, le ministère des Affaires étrangères s'est réjoui de l'adoption de cette loi et a remercié les Etats-Unis pour leur soutien à l'"espace diplomatique" de Taiwan. (Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.