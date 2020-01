Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA menacent Rome et Londres sur la taxation du numérique-WSJ Reuters • 21/01/2020 à 10:58









21 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis pourraient imposer des droits de douane à la Grande-Bretagne et à l'Italie si ces deux pays créent une taxe sur les activités numériques des grandes entreprises, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, au Wall Street Journal. Les Etats-Unis ont déjà menacé de taxer des produits français après la création par la France d'une taxe dite "Gafa", selon l'acronyme formé par les initiales de certains des géants américains du numérique. A la suite d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Donald Trump, Paris et Washington sont convenus d'une trêve dans cette querelle d'ici la fin des négociations en cours au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (Shubham Kalia à Bangalore version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.11% AMAZON.COM NASDAQ -0.70% FACEBOOK-A NASDAQ +0.17% ALPHABET-A NASDAQ +2.02%