Les travailleurs du centre de distribution CVS envisagent de se mettre en grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Plus de 500 chauffeurs et magasiniers de CVS Health CVS.N au centre de distribution du conglomérat de soins de santé à Fredericksburg, en Virginie, ont voté pour autoriser une grève le 1er mai, a annoncé jeudi la Fraternité internationale des Teamsters.

* Les travailleurs, représentés par la section locale 592 du syndicat des Teamsters, exigent un accord équitable et rejettent les demandes de concessions du conglomérat de soins de santé, a déclaré le syndicat.

* "Si CVS continue d'exiger des concessions et refuse de prendre les négociations au sérieux, nous serons forcés de faire du piquetage le 1er mai ", a déclaré Chris Donald, manutentionnaire de 38 ans et membre de la Section locale 592.

* Les Teamsters affirment que CVS exige des coupures dans les soins de santé abordables et d'autres avantages sociaux essentiels.

* "CVS choisit la cupidité au détriment de sa main-d'œuvre. Nous n'accepterons pas de contrat de concession et nous nous battrons pour protéger tous les avantages sociaux que nos membres ont acquis ", affirme Jim Smith, président de la Section locale 592 du syndicat des Teamsters.

* Le groupe de travailleurs approvisionne les magasins CVS du centre du littoral atlantique, y compris Washington, D.C. et Baltimore, et une grève perturberait les opérations dans toute la région, a déclaré la section locale 592.

* CVS a déclaré à Reutersqu'une grève n'était pas imminente et qu'elle discutait activement avec le syndicat.

* L'entreprise de soins de santé s'est dite confiante de pouvoir "parvenir à un accord qui garantisse la sécurité sur le lieu de travail ainsi que des salaires et des avantages compétitifs".

* CVS a ajouté qu'elle avait mis en place des plans d'urgence pour s'assurer que ses magasins et ses pharmacies continuent de recevoir des livraisons, affirmant qu'elle pouvait travailler rapidement pour réapprovisionner les produits concernés en cas d'interruption.

* Les Teamsters n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.