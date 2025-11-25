Les travailleurs au sol de JetBlue demandent un vote syndical, selon l'IAM

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) a déclaré mardi qu'elle déposera une demande d'élection de représentation syndicale pour environ 3 000 travailleurs au sol de JetBlue JBLU.O .

Les travailleurs de JetBlue ont voté contre la syndicalisation en 2023, après ce que l'IAM a décrit comme une campagne antisyndicale menée par la direction de la compagnie aérienne.

Selon le syndicat, les travailleurs ont cité les bas salaires, les préoccupations en matière de sécurité et les conditions de travail comme les principales raisons pour lesquelles ils ont cherché à se faire représenter.