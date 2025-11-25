 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,50
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les travailleurs au sol de JetBlue demandent un vote syndical, selon l'IAM
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) a déclaré mardi qu'elle déposera une demande d'élection de représentation syndicale pour environ 3 000 travailleurs au sol de JetBlue JBLU.O .

Les travailleurs de JetBlue ont voté contre la syndicalisation en 2023, après ce que l'IAM a décrit comme une campagne antisyndicale menée par la direction de la compagnie aérienne.

Selon le syndicat, les travailleurs ont cité les bas salaires, les préoccupations en matière de sécurité et les conditions de travail comme les principales raisons pour lesquelles ils ont cherché à se faire représenter.

Valeurs associées

JETBLUE AIRWAYS
4,3850 USD NASDAQ +4,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank