Les travailleurs américains sont de plus en plus stressés par leurs finances, selon une enquête de BofA
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les travailleurs américains sont de plus en plus stressés par l'augmentation de leurs dettes personnelles et de leur santé financière, selon une enquête de Bank of America.

Parmi les personnes interrogées par BofA, 47 % des travailleurs ont déclaré avoir un sentiment de bien-être financier, contre 52 % au début de l'année.

Près de 85 % des consommateurs ont des dettes personnelles, tandis que 26 % de la population active cherche de l'aide dans des domaines tels que l'épargne d'urgence, le remboursement des dettes et le bien-être financier en général, contre 13 % en 2023, selon l'enquête réalisée en mai auprès de plus de 1 000 personnes travaillant à temps plein.

Si près de sept travailleurs sur dix sont plus optimistes quant à leur avenir financier au cours des trois prochaines années, leur optimisme a diminué au cours de l'année suivante, selon l'enquête.

Près de 77 % des travailleurs interrogés s'inquiètent de l'économie. Le marché du travail américain ralentit et les consommateurs ayant les meilleurs scores de crédit commencent à prendre du retard dans le remboursement de leurs dettes, a déclaré la société d'évaluation du crédit VantageScore dans un rapport précédent.

