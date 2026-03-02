Les transporteurs chutent sur fond de perturbations avec le conflit au Moyen-Orient

Les compagnies aériennes chutent en Bourse lundi, les analystes voyant divers risques pour le secteur en raison du conflit en Iran et au Moyen-Orient, dont les annulations de vols et la flambée des prix du carburant.

L'offensive israélo-américaine menée samedi et les représailles lancées par le régime iranien après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei menacent de déstabiliser le Moyen-Orient, provoquant des perturbations dans plusieurs secteurs dont le transport aérien.

Les titres des compagnies européennes Lufthansa LHAG.DE , Air France KLM AIRF.PA , Ryanair RYA.I , IAG ICAG.L et Wizz Air WIZZ.L perdent lundi entre 5 et 10%.

Dans une note, les analystes de JP Morgan ont identifié trois types de risques, à savoir les annulations de vols et perturbations opérationnelles, la hausse des prix du pétrole ainsi qu'un potentiel affaiblissement du rapport entre la demande et les prix.

"Les événements de ce week-end et les grèves en cours au Moyen-Orient risquent d'avoir un impact négatif sur la rentabilité des compagnies aériennes européennes et de nuire au sentiment des investisseurs dans le secteur, du moins à court terme, l'ampleur de l'impact financier dépendant en fin de compte des répercussions économiques et de la durée du conflit", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note.

Plusieurs aéroports de la région, dont celui de Dubaï, le plus fréquenté au monde, et Doha, ont suspendu leur activité pour la troisième journée consécutive, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans l'un des chocs les plus violents que le secteur aérien ait connus ces dernières années.

"Nous pensons qu'une zone de guerre active, ainsi que les perturbations de vols qui en résultent (en raison de la fermeture de l'espace aérien et des aéroports), sont susceptibles de freiner l'envie de voyager dans la région", a déclaré le courtier B. Riley Securities dans une note.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)