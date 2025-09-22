Les titres indiens du secteur des technologies de l'information chutent à la suite des mesures prises par les États-Unis en matière de visas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails, contexte aux paragraphes 5, 6 et 9, commentaire d'analyste au paragraphe 8)

Les actions indiennes des technologies de l'information .NIFTYIT ont chuté deprès de 3% lundi après que le président américain Donald Trump a imposé des frais de 100 000 $ sur les nouvelles demandes de visa H-1B, menaçant le modèle de longue date du secteur de la rotation des travailleurs qualifiés aux États-Unis.

L'indice a été le premier perdant sectoriel, entraînant l'indice de référence Nifty 50 .NSEI 0,2% plus bas.

Les 10 titres de l'indice ont tousbaissé, les pertes étant menées par la chute de 4,2% de Tech Mahindra TEML.NS .

Les grands noms de l'informatique TCS TCS.NS , Wipro

WIPR.NS et Infosys INFY.NS ont perdu respectivement 2,4 %, 2,2 % et 2,5 %.

Vendredi, Donald Trump a annoncé que les entreprises seraient désormais tenues de payer des frais plus élevés pour l'obtention de nouveaux visas de travailleur H-1B. L'année dernière, 71 % des bénéficiaires de visas H-1B approuvés étaient des Indiens.

Le secteur indien des technologies de l'information, qui pèse 283 milliards de dollars et génère environ 57 % de son chiffre d'affaires total aux États-Unis, bénéficie depuis longtemps des programmes américains de visas de travail et de l'externalisation des logiciels et des services aux entreprises.

Les actions cotées en bourse d'Infosys et de Wipro ont chuté respectivement de 3,4 % et de 2,1 % vendredi.

les analystes de TD Cowen ont déclaré: "C'est l'une des dernières choses dont le secteur avait besoin, dans un contexte de pression persistante sur la croissance due aux incertitudes géopolitiques et macroéconomiques et aux inquiétudes structurelles causées par le GenAI".

La confusion initiale provoquée par cette mesure a poussé plusieurs détenteurs de visas H-1B à rentrer précipitamment aux États-Unis, craignant de ne pas être autorisés à revenir une fois la nouvelle règle entrée en vigueur.

Les actions du secteur des technologies de l'information sont les moins performantes depuis le début de l'année 2025, avec une chute de 15,6 %, alors que le Nifty 50 a gagné 7,1 % depuis le début de l'année.