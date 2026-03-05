Les titres des voyagistes en ligne augmentent après la publication d'un rapport selon lequel OpenAI réduirait les commandes directes

Les actions des agences de voyage en ligne ont bondi jeudi après la publication d'un rapport selon lequel OpenAI réduit ses plans d'intégration des réservations directes dans ChatGPT, apaisant ainsi les craintes des investisseurs que les chatbots d'IA ne finissent par supprimer les intermédiaires de voyage.

Les actions d'Expedia EXPE.O ont augmenté de plus de 12 %, tandis que Booking Holdings BKNG.O et Tripadvisor TRIP.O ont augmenté de 8 % et 5 %, respectivement.

Cette hausse fait suite à un rapport de The Information selon lequel OpenAI a constaté que les utilisateurs de ChatGPT recherchaient des produits dans le chatbot mais n'effectuaient pas d'achats par son intermédiaire.

L'entreprise d'IA se concentrera plutôt sur les paiements au sein d'applications tierces spécifiques qui se connectent à ChatGPT, a indiqué le rapport, citant un porte-parole d'OpenAI.

OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les investisseurs et les analystes craignent de plus en plus que les outils d'IA générative ne deviennent la plateforme dominante pour la planification et la réservation de voyages, en contournant potentiellement les intermédiaires tels que les agences de voyage en ligne.

Nous considérons les nouvelles d'OpenAI comme progressivement positives pour les agences de voyage en ligne, a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein, dans une note.

"Cela signifie que Booking et Expedia peuvent continuer à aller au devant des consommateurs sur des plateformes d'IA, réduisant ainsi le risque de désintermédiation", a ajouté Clarke.

Expedia et Booking Holdings BKNG.O ont été parmi les premières entreprises à intégrer ChatGPT lorsque OpenAI a lancé son programme de plugins en 2023.