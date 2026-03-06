Les tarifs douaniers pèsent sur les marges de Gap malgré des ventes annuelles en hausse
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:11
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus nets atteignent les 4,2 MdsUSD, soit une progression de 2% en rythme annuel.
Le point noir : Athleta
Surtout, Gap a été particulièrement pénalisé en 2025 par une baisse de 10% par rapport à l'année précédente des ventes d'Athleta (marque de lifestyle et de vêtements de sport pour femmes et filles). Elles s'élèvent à 1,2 MdUSD. Les ventes à périmètre constant ont quant à elles reculé de 9%.
Malgré une expansion maîtrisée de son parc immobilier, qui compte près de 3 500 points de vente (dont 2 474 exploités en propre), le groupe américain a été confronté à une compression de sa rentabilité brute. La marge brute s'établit à 40,8%, en repli de 50 points de base. Ce recul s'explique principalement par un impact douanier net de 120 points de base qui a pesé sur la marge sur marchandises.
Toutefois, une gestion rigoureuse des frais fixes (loyers et occupation) a permis de dégager un levier de 30 points de base, limitant ainsi l'érosion opérationnelle.
Recul des bénéfices et du flux de trésorerie
Sur cet exercice 2025, Gap affiche un résultat d'exploitation de 1,1 MdUSD (soit une marge de 7,3%, stable par rapport à 2024). Le résultat net s'établit à 816 MUSD, soit un bénéfice par action dilué de 2,13 USD (contre 844 MUSD, soit un bénéfice par action dilué de 2,20 USD en 2024).
Sur cette période, les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 1,3 MdUSD, soit un recul de 13,3%. Le free cash flow, s'est établi à 823 MUSD de dollars pour l'année, soit une baisse de 17,7%.
"Nous enregistrons notre deuxième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires et notre huitième trimestre consécutif de ventes à périmètre constant positives. La rigueur financière et opérationnelle, conjuguée à la solidité de notre plateforme, nous a permis d'atteindre l'une de nos marges brutes les plus élevées de ces 25 dernières années et de renforcer davantage notre bilan", a commenté le PDG du groupe Richard Dickson.
Suite à cette publication annuelle, le groupe de magasins de vêtements basé à San Francisco a dévoilé ses prévisions pour l'exercice 2026. Elle anticipe une augmentation des ses revenus entre 2 et 3% sur un an. Pour le premier trimestre en cours, la cible de croissance du chiffre d'affaires net est fixée entre 1 et 2% sur un an.
Par ailleurs, la société prévoit de comptabiliser un gain net de 313 MUSD sur ce premier trimestre lié à un règlement juridique. Parallèlement, elle s'engage à verser un don caritatif de 50 MUSD réparti entre la Fondation Gap et son fonds orienté par les donateurs ( donor-advised fund ).
En intégrant ces éléments, Gap prévoit pour l'ensemble de l'année 2026 un bénéfice dilué par action compris entre 2,71 et 2,86 USD, un effet de levier sur les charges d'exploitation publiées et une expansion de la marge opérationnelle (en données publiées).En 2026, la marge opérationnelle ajustée devrait légèrement être stable ou progressé : entre 7,3 et 7,5%. La marge brute devrait être à l'équilibre ou augmenter légèrement.
En outre, le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,175 USD par action pour le premier trimestre 2026, soit une hausse de 6% par rapport au trimestre précédent. Un nouveau programme de rachat d'actions de 1 MdUSD a été autorisé, remplaçant celui de 2019.
A lire aussi
-
Guerre au Moyen-Orient : la BCE ne doit pas "baisser la garde" face à l'inflation (haute responsable)
L'environnement actuel marqué par la guerre au Moyen‑Orient et la flambée des prix de l'énergie oblige la Banque centrale européenne (BCE) à ne pas "baisser la garde" face aux risques inflationnistes, a prévenu vendredi une haute responsable de l'institution. "Nous ... Lire la suite
-
Donald Trump a exigé la "capitulation sans conditions" de l'Iran après une semaine de guerre, des explosions secouant de nouveau Téhéran vendredi. "Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou ... Lire la suite
-
Les États-Unis ont détruit des dizaines de milliers d'emplois en février, un développement qui ravive les inquiétudes sur l'état réel de l'économie américaine dont Donald Trump vante la bonne santé. Selon les données officielles publiées vendredi, la première économie ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi à la fin d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et du retour du risque inflationniste avec la guerre au Moyen-Orient. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,65%, Francfort de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer