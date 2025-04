Les tarifs douaniers américains, un coup dur pour l'économie mondiale (von der Leyen)

(AOF) - Réagissant à l'annonce hier soir de tarifs douaniers universels par Donald Trump, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a jugé qu'il s'agissait d'un " coup dur pour l'économie mondiale " et ajouté qu'elle regrettait " profondément ce choix ". " Il n'est pas trop tard pour répondre aux préoccupations par les négociations. C'est pourquoi notre commissaire au commerce, Maros Sefcovic, est en contact permanent avec ses homologues américains. Nous nous efforcerons de réduire les obstacles, et non à les élever " a-t-elle également déclaré.

" En même temps, nous sommes prêts à réagir " a prévenu Ursula von der Leyen.

" Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane sur l'acier ", a rappelé la dirigeante européenne. " Et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures, pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent ", a mis en garde la présidente de la Commission européenne.

Avant d'ajouter : " Nous surveillerons également de près les effets indirects que ces droits de douane pourraient avoir, car nous ne pouvons pas absorber la surcapacité mondiale et nous n'accepterons pas non plus le dumping sur notre marché ".