Les syndicats de Spirit Airlines acceptent de réduire les salaires des agents de bord et des pilotes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

Les syndicats représentant les pilotes et les agents de bord de Spirit Airlines ont déclaré mardi qu'ils étaient parvenus à un accord avec la compagnie pour des réductions de salaires et d'avantages sociaux, alors que le transporteur tente de maîtriser ses coûts dans le cadre de son processus de restructuration en cours au titre du chapitre 11.

Les conventions collectives modifiées, qui sont soumises à l'approbation des membres et du tribunal, prévoient le rétablissement des réductions de salaires, programmé pour le moment où le transporteur à très bas coûts espère redevenir rentable. Spirit s'est déclarée en faillite pour la deuxième fois en un an au mois d'août; elle a indiqué qu'elle s'attendait à enregistrer des pertes jusqu'en 2027.

L'Air Line Pilots Association a déclaré avoir accepté les plans de Spirit visant à réduire la rémunération horaire de 8 % et à diminuer de moitié les contributions aux comptes de retraite, qui passeront de 16 % à 8 %. La convention collective modifiée durera du début de l'année 2026 à la fin de l'année 2027.

La compagnie aérienne a accepté de rétablir progressivement la rémunération des pilotes en commençant par une augmentation de 4 % en août 2028, puis de 4 % supplémentaires en janvier 2029. Les cotisations de retraite reviendront à 16 % en juillet 2029.

Spirit a décliné toute demande de commentaire.

Le syndicat des agents de bord a déclaré dans un mémo consulté par Reuters qu'il recommandait à ses membres de voter en faveur de l'accord, qui entrerait en vigueur au début de l'année 2026.

Le syndicat représentant les agents de bord de Spirit a déclaré que les modifications du contrat protégeaient le salaire de base et les prestations de soins de santé. L'Association of Flight Attendants-CWA a accepté de réduire la rémunération des heures supplémentaires incitatives d'une fois et demie à une fois et d'éliminer la prime d'attente au sol. La rémunération des heures supplémentaires s'améliorera en juillet 2027, le seuil de rémunération des heures supplémentaires passant de 85 à 95 heures créditées.

Spirit a accepté de revenir aux conditions initiales de l'accord de travail des agents de bord une fois qu'elle aura atteint une marge avant impôts ajustée de 7,5 % ou plus au cours de trois trimestres consécutifs.