Les stratégies de couverture en Bourse pour se protéger contre les fluctuations des prix

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si vous avez une certaine expérience des marchés financiers, vous savez qu'investir en Bourse est une activité qui comporte un certain degré de risque. Outre l'élaboration d'un plan de trading visant à maximiser les gains, il existe également des stratégies de gestion des risques et de l'argent qui permettent de protéger vos actifs contre les mouvements défavorables du marché. C'est ce que l'on appelle le hedging ou la couverture.

Découvrons donc dans cet article différentes stratégies de hedging que vous pouvez utiliser pour mieux protéger vos actifs contre les fluctuations de prix et d'autres risques qui impactent négativement votre portefeuille.

Qu'est-ce que la couverture ou hedging ?

La couverture, aussi appelée hedging en anglais, est tout simplement une stratégie visant à faire en sorte de minimiser l'impact négatif d'un mouvement de prix contraire à vos positions actuelles lorsque les conditions de marché sont incertaines ou volatiles.

En plus du risque de variation des prix, la couverture permet aussi de se protéger du risque de change ou du risque de crédit par exemple en fonction des produits financiers et des stratégies utilisés.

Il est important de noter qu'une stratégie de couverture n'élimine pas complètement le risque. Elle vise simplement à mieux gérer son risque en visant à le réduire.

Quelles sont les meilleures stratégies de couverture ?

Il est difficile de parler des meilleures stratégies de couverture, car il en existe plusieurs et chacune a ses particularités et ne convient pas à toutes les situations.

Le choix de la meilleure solution de couverture va principalement dépendre de facteurs comme votre style de trading, vos objectifs financiers, votre horizon de placement, le type d'actifs détenus et les conditions du marché.

Cependant, voici quelques-unes des stratégies de couverture les plus couramment utilisées.

Intégrer des produits dérivés sur le court terme pour profiter des baisses de prix temporaires

Vous le savez certainement : aucun marché n'évolue en ligne droite. Chaque tendance (qu'elle soit haussière, baissière ou neutre) passe par des phases de hausse et de baisse.

En tant qu'investisseur, vous pouvez couvrir vos positions long terme des mouvements de prix sur le court terme avec certains produits dérivés qui vous permettent d'anticiper sur la baisse des prix comme les turbos, les futures ou les options par exemple.

En plus de protéger vos positions contre un risque de baisse, vous pouvez également enregistrer un profit dans certains cas en profitant de la volatilité des prix sur le court terme.

Faire du trading de paires

Faire du trading de paires, ou pair trading en anglais, implique généralement d'ouvrir une position longue sur un actif et une position courte sur un autre actif provenant d'un même marché ou d'un marché différent tant que ces deux actifs sont corrélés négativement.

Le trading de paires est souvent utilisé sur le marché des devises (achat de l'EUR/USD et vente de l'USD/JPY) ou sur le marché des actions pour se couvrir contre des risques spécifiques à une industrie (Airbus et Boeing ou Coca-Cola et Pepsico).

Pour utiliser cette technique de hedging, vous devez avant tout être conscient des corrélations entre les actifs que vous choisissiez, ainsi que des écarts de prix entre ces actifs et des signaux de trading qui apparaissent.

Diversifier ses placements pour le long terme

Lorsque vous diversifiez vos placements pour le long terme, vous évitez de concentrer l'ensemble de vos fonds dans un seul investissement, un seul véhicule de placement, une seule classe d'actifs ou une seule devise.

Au lieu de cela, vous répartissez votre capital dans divers actifs de différents pays (actions, obligations, immobilier, matières premières, crypto-monnaies, ETF, etc.). Cela permet de minimiser l'impact négatif d'un seul investissement ou d'un secteur en difficulté sur l'ensemble de votre portefeuille.

La diversification est généralement perçue comme une stratégie préventive pour la gestion des risques, car elle consiste à répartir de manière équilibrée les risques au sein d'un portefeuille.

Cependant, elle peut également être intégrée à une stratégie de hedging, même si ce dernier est souvent considéré comme une approche réactive visant à atténuer les risques spécifiques liés à un actif ou à un marché particulier.