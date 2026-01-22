Les startups indiennes réclament une certitude fiscale après une décision de justice qui a effrayé les investisseurs

Un groupe représentant 60 startups indiennes a demandé à Delhi de préciser qu'il n'utiliserait pas une décision historique de la Cour suprême sur l'évasion fiscale pour examiner d'anciens investissements, révélant une inquiétude croissante sur une affaire qui a effrayé les investisseurs mondiaux.

La semaine dernière, la plus haute juridiction indienne a statué que les entités basées à Maurice utilisées par Tiger Global pour vendre sa participation de 1,6 milliard de dollars dans Flipkart à Walmart WMT.O en 2018 étaient des "conduits" pour échapper à l'impôt en vertu du traité Inde-Maurice.

Tiger Global a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant avoir correctement utilisé les avantages fiscaux disponibles en vertu du traité. Elle n'a pas commenté la décision. Cette décision a mis fin à des années de planification fiscale agressive de la part d'investisseurs qui acheminaient des fonds vers l'Inde via le paradis fiscal de l'île Maurice. La décision a suscité l'inquiétude des investisseurs internationaux , car la Cour a également déclaré que la législation nationale en matière d'évasion fiscale pouvait annuler les avantages de la convention fiscale invoqués à tort.

La décision "risque d'envoyer des signaux contradictoires aux investisseurs étrangers et pourrait avoir des implications à plus long terme pour l'écosystème indien des startups", a déclaré Shweta Rajpal Kohli, la directrice générale du Startup Policy Forum, dans une lettre adressée au ministère des finances et datée du 20 janvier, dont Reuters a pris connaissance. Le groupe de startups a demandé au gouvernement de rassurer les investisseurs mondiaux sur la stabilité de l'environnement d'investissement, en lui demandant de clarifier que les investissements antérieurs à 2017 ne seraient pas imposés, conformément à un engagement pris en 2017 lorsque le traité Inde-Maurice a été mis à jour pour la dernière fois.

Le ministère des finances n'a pas répondu à la demande de Reuters de commenter la lettre, qui n'a pas été rendue publique.

Le groupe de startups, dont les membres comprennent la société de commerce électronique Meesho MEES.NS , l'assureur Acko et la plateforme de livraison de nourriture Swiggy

SWIG.NS , n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Vendredi, le procureur général adjoint de l'Inde, N. Venkataraman, a rejeté les inquiétudes, déclarant que "la rumeur qui se répand rapidement selon laquelle Tiger Global aura un impact sur l'investissement n'est rien d'autre qu'une distraction."

Les données du gouvernement indien montrent qu'au cours des 23 années précédant 2023, les entrées d'investissements étrangers en provenance de Maurice ont été les plus importantes, avec 171 milliards de dollars, soit un quart de l'ensemble des entrées d'investissements au cours de cette période.

Au fil des ans, de nombreuses startups indiennes ont reçu des fonds de la part d'investisseurs qui les ont acheminés via la petite nation insulaire.