DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 056,50
-0,72%
Les sociétés minières d'argent progressent alors que les prix atteignent un niveau record
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 décembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= atteint un niveau record de 60 dollars l'once, en raison d'un déficit du marché et d'une demande croissante pour le métal blanc

** Les prix augmentent , les traders restant optimistes avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi, tout en attendant le rapport sur les offres d'emploi aux Etats-Unis pour obtenir des indices supplémentaires sur la force du marché du travail

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO en hausse de 6% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~4%

Valeurs associées

Argent
60,44 USD Six - Forex 1 +3,85%
COEUR MINING
16,170 USD NYSE +5,62%
ENDEAVOUR SILVER
12,430 CAD TSX +5,70%
HECLA MINING
17,100 USD NYSE +7,92%
SILVERCORP METAL
11,410 CAD TSX +5,16%
