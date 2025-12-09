Les sociétés minières d'argent progressent alors que les prix atteignent un niveau record

(Mises à jour)

9 décembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent gagnent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= atteint un niveau record de 60 dollars l'once, en raison d'un déficit du marché et d'une demande croissante pour le métal blanc

** Les prix augmentent , les traders restant optimistes avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi, tout en attendant le rapport sur les offres d'emploi aux Etats-Unis pour obtenir des indices supplémentaires sur la force du marché du travail

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,3% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,3%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO en hausse de 6% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~4%