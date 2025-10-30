Les services de Microsoft Azure se rétablissent après une panne mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: Azure constate des améliorations de ses services dans les paragraphes 1 à 5)

Microsoft Azure MSFT.O a déclaré qu'elle constatait une forte amélioration dans les régions touchées par une panne, qui a eu un impact sur la suite de logiciels de productivité du géant de la technologie et sur une série d'industries dans le monde entier.

Alaska Airlines ALK.N a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi avoir subi une perturbation des systèmes clés, y compris de son site web, en raison de la panne d'Azure et qu'elle remettait les systèmes en ligne une fois que Microsoft avait résolu le problème.

Le site web de l'aéroport britannique d'Heathrow a été remis en ligne après avoir été affecté par des problèmes plus tôt dans la journée. Vodafone VOD.L a également été touché par la panne.

Azure observe "des signes forts d'amélioration dans les régions touchées et se dirige vers une atténuation complète" d'ici 19 h 20 (heure de l'Est), a indiqué la société sur sa page d'état. Les services concernés sont notamment Azure Communication Services et Media Services.

La panne de Microsoft fait suite à la perturbation survenue la semaine dernière chez Amazon AMZN.O AWS , qui a provoqué une agitation mondiale sur des milliers de sites et certaines des applications les plus populaires du web, telles que Snapchat SNAP.N et Reddit RDDT.N .

Microsoft 365 a déclaré que ses services subissaient un impact en aval lié à la panne d'Azure. Une modification récente de la configuration d'une partie de l'infrastructure Azure est à l'origine de la panne, a indiqué l'entreprise sur sa page d'état.

À partir de 12 h (heure de l'Est) environ, Azure a indiqué que ses clients et les services Microsoft qui utilisent Azure Front Door, un réseau mondial de diffusion de contenu et d'applications basé sur le nuage, avaient rencontré des problèmes entraînant des dépassements de temps et des erreurs.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec Azure est tombé à 230 à 18 h 49 (heure de l'Est), après avoir atteint un pic de plus de 18 000 plus tôt dans la journée, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

La panne de Microsoft 365 s'est réduite à 377 utilisateurs signalant des problèmes à 18 h 49, contre près de 11 700, selon le site web de Downdetector. Ces chiffres sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs et le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

La panne d'AWS est la plus importante perturbation de l'internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike qui, l'année dernière, avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, soulignant ainsi la vulnérabilité des technologies interconnectées dans le monde.