Les services de Google ont été interrompus en Turquie et dans certaines parties de l'Europe

Certains services de Google, dont YouTube, ont été temporairement interrompus jeudi en Turquie et dans certaines régions d'Europe, notamment en Grèce et en Allemagne, selon un vice-ministre turc, des observateurs de l'internet et des utilisateurs de ces régions.

L'Association pour la liberté d'expression, qui surveille la censure locale sur l'internet, a déclaré que la panne sur Google

GOOGL.O d'Alphabet a commencé vers 10h00 (0700 GMT) en Turquie.

Le site de suivi Downdetector a déclaré que les services ont été principalement rétablis avant 0900 GMT, le nombre de rapports de perturbations de service diminuant à partir de 0751 GMT.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courriel.

L'organe de cybersécurité turc a demandé un rapport technique à Google, a déclaré Omer Fatih Sayan sur X.

Une carte publiée par Omer Fatih Sayan montre que la Turquie, une grande partie du sud-est de l'Europe et certaines localités d'Ukraine, de Russie et d'Europe occidentale sont touchées.

Des pannes sporadiques ont été observées en Grèce, en Bulgarie, en Serbie et en Roumanie, y compris des problèmes d'accès à des sites web, à YouTube et à certains contacts téléphoniques liés à Gmail, ont indiqué des utilisateurs de ces régions.

En Allemagne, le site de suivi des pannes allestoerungen.de, une division de la société américaine Ookla, a signalé une augmentation des interruptions de Google à partir de 09h00 (0700 GMT).