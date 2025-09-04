 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 701,53
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les services de Google ont été interrompus en Turquie et dans certaines parties de l'Europe
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la Grèce et de l'Allemagne au paragraphe 1, pas de commentaire immédiat de Google au paragraphe 3, détails à travers l'Europe au paragraphe 6-8, y compris la fin signalée des perturbations)

Certains services de Google, dont YouTube, ont été temporairement interrompus jeudi en Turquie et dans certaines régions d'Europe, notamment en Grèce et en Allemagne, selon un vice-ministre turc, des observateurs de l'internet et des utilisateurs de ces régions.

L'Association pour la liberté d'expression, qui surveille la censure locale sur l'internet, a déclaré que la panne sur Google

GOOGL.O d'Alphabet a commencé vers 10h00 (0700 GMT) en Turquie.

Le site de suivi Downdetector a déclaré que les services ont été principalement rétablis avant 0900 GMT, le nombre de rapports de perturbations de service diminuant à partir de 0751 GMT.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courriel.

L'organe de cybersécurité turc a demandé un rapport technique à Google, a déclaré Omer Fatih Sayan sur X.

Une carte publiée par Omer Fatih Sayan montre que la Turquie, une grande partie du sud-est de l'Europe et certaines localités d'Ukraine, de Russie et d'Europe occidentale sont touchées.

Des pannes sporadiques ont été observées en Grèce, en Bulgarie, en Serbie et en Roumanie, y compris des problèmes d'accès à des sites web, à YouTube et à certains contacts téléphoniques liés à Gmail, ont indiqué des utilisateurs de ces régions.

En Allemagne, le site de suivi des pannes allestoerungen.de, une division de la société américaine Ookla, a signalé une augmentation des interruptions de Google à partir de 09h00 (0700 GMT).

Valeurs associées

ALPHABET-A
230,6600 USD NASDAQ +9,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:22 

    Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers. - Que s'est-il passé? La justice a annoncé l'ouverture ... Lire la suite

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Des ferries sur le Bosphore à Istanbul, le 29 août 2025 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )
    Le ferry d'Istanbul, transport amoureux entre deux continents
    information fournie par AFP 04.09.2025 12:09 

    Les ferries blancs qui glissent sur le bleu du Bosphore, image familière d'Istanbul, résistent à la concurrence des ponts et métros malgré des eaux de plus en plus encombrées. Depuis près de deux siècles, les "vapurs" assurent un trait d'union iconique dans la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank