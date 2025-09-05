Les services d'immigration américains ont exécuté un mandat de perquisition dans les locaux de Hyundai en raison des pratiques d'emploi, selon un porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure

Les autorités américaines de l'immigration ont exécuté un mandat de perquisition judiciaire dans un établissement Hyundai en Géorgie jeudi, en raison de pratiques d'emploi illégales et d'autres délits fédéraux présumés, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère américain de la Sécurité intérieure (Homeland Security).

Le porte-parole a déclaré que le service d'enquête de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement avait exécuté le mandat dans le cadre d'une enquête criminelle en cours.

"Cette opération souligne notre engagement à protéger les emplois des Géorgiens, à garantir des conditions équitables aux entreprises qui respectent la loi, à préserver l'intégrité de notre économie et à protéger les travailleurs contre l'exploitation", a déclaré le porte-parole.