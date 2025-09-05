 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 674,78
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les services d'immigration américains ont exécuté un mandat de perquisition dans les locaux de Hyundai en raison des pratiques d'emploi, selon un porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités américaines de l'immigration ont exécuté un mandat de perquisition judiciaire dans un établissement Hyundai en Géorgie jeudi, en raison de pratiques d'emploi illégales et d'autres délits fédéraux présumés, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère américain de la Sécurité intérieure (Homeland Security).

Le porte-parole a déclaré que le service d'enquête de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement avait exécuté le mandat dans le cadre d'une enquête criminelle en cours.

"Cette opération souligne notre engagement à protéger les emplois des Géorgiens, à garantir des conditions équitables aux entreprises qui respectent la loi, à préserver l'intégrité de notre économie et à protéger les travailleurs contre l'exploitation", a déclaré le porte-parole.

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank