Les sénateurs s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'agence américaine a écarté des fonctionnaires travaillant sur les menaces chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute l'absence de commentaire immédiat du ministère du Commerce, contexte aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Deux sénateurs démocrates ont demandé au ministère du Commerce d'expliquer pourquoi il a renvoyé une fonctionnaire et son adjoint dont le bureau avait effectivement interdit à presque toutes les voitures chinoises d'entrer sur le marché américain pour des raisons de sécurité nationale.

Les sénateurs Elizabeth Warren et Mark Warner ont pressé le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, dans une lettre consultée par Reuters, de répondre à des questions sur les informations selon lesquelles le département a écarté "des fonctionnaires clés de la sécurité nationale qui travaillaient à contrer les menaces de la Chine en matière de renseignement et de cybernétique contre les chaînes d'approvisionnement technologique et les infrastructures de communication américaines."

Reuters a rapporté qu'Elizabeth Cannon avait accepté en janvier de démissionner de son poste de directrice exécutive des technologies et services de l'information et de la communication, un bureau créé en 2022 pour enquêter sur les menaces que les adversaires étrangers font peser sur la chaîne d'approvisionnement.

Les sénateurs ont déclaré que le fait de réduire la taille de ce bureau "et d'en écarter maintenant la direction, envoie un signal clair que le fait de s'opposer véritablement à la Chine n'est pas une priorité de cette administration."

Mme Cannon et le ministère du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le bureau est responsable des efforts visant à renforcer les cyberdéfenses américaines en réponse à des cyberattaques telles que Salt Typhoon, ont déclaré les sénateurs, ajoutant que la perte des fonctionnaires "prive ce bureau du leadership et de l'expertise institutionnelle nécessaires pour défendre les États-Unis contre l'escalade de la sécurité nationale et des cybermenaces."

Reuters a rapporté pour la première fois le mois dernier que le département du Commerce retirait son projet d'imposer des restrictions sur les drones chinois pour répondre à des préoccupations de sécurité nationale, après avoir déjà pris des mesures contre les voitures particulières et les camions. Ces restrictions interdisent en effet l'accès des véhicules chinois au marché américain.

Le ministère a également discrètement mis de côté des projets visant à imposer des restrictions similaires sur les poids lourds et les autobus.

Les sénateurs ont déclaré que le travail du bureau, ainsi que les enquêtes sur d'autres questions chinoises et les télécommunications, ont été bloqués sous le mandat de Lutnick. "En outre, les actions en cours contre les entreprises publiques chinoises de télécommunications, China Telecom et China Unicom, pourraient être suspendues en dépit du fait que leur présence aux États-Unis pourrait exposer les données personnelles des utilisateurs à des vols et à des perturbations."