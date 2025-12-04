Les sénateurs américains veulent que les compagnies aériennes paient les passagers en espèces pour les longs retards

(Plus de détails sur la proposition, plus de détails dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Un groupe de 15 sénateurs démocrates a proposé jeudi une législation visant à obliger les compagnies aériennes à verser des compensations en espèces si les transporteurs provoquent des retards importants.

Les sénateurs Mark Kelly, Ed Markey et Richard Blumenthal proposent d'imposer des compensations conformes aux exigences de l'Union européenne et du Canada, à savoir au moins 300 dollars pour un retard de plus de trois heures et au moins 600 dollars pour un retard de six heures ou plus. La proposition - d 'abord rapportée par Reuters - intervient après que l'administration du président Donald Trump a retiré, le 14 novembre, un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs. "Les compagnies aériennes doivent rendre des comptes lorsqu'elles coûtent de l'argent au peuple américain et que les voyageurs sont bloqués", a déclaré Mark Kelly. "Nous nous efforçons de protéger les passagers afin que les annulations et les retards ne leur coûtent pas de l'argent de leur poche."

En décembre 2024, le ministère américain des transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité l'avis du public sur la rédaction de règles obligeant les compagnies aériennes à payer 200 à 300 dollars pour les retards intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus importants.

Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et d'autres compagnies, a précédemment critiqué le plan de compensation en espèces de Joe Biden, affirmant qu'il entraînerait une hausse du prix des billets.

Le mois dernier, l'USDOT a déclaré que les règles entraîneraient des "charges réglementaires inutiles", expliquant pourquoi il n'y avait pas lieu d'aller de l'avant.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles en matière d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard. Aucune grande compagnie aérienne américaine ne garantit actuellement une indemnisation en espèces en cas de perturbation importante d'un vol.

L'USDOT a également annoncé en septembre qu'il envisageait d'abroger la réglementation de Joe Biden exigeant des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service en même temps que les tarifs aériens.

L'administration Trump prévoit également de réduire les charges réglementaires pesant sur les compagnies aériennes et les agents de billetterie en rédigeant de nouvelles règles détaillant la définition d'une annulation de vol qui donne droit aux consommateurs à des remboursements de billets, ainsi qu'en réexaminant les règles relatives à la tarification des billets et à la publicité.