Les sénateurs américains réclament les données internes de Meta sur la sécurité des enfants
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a demandé à Meta Platforms META.O de lui remettre des évaluations internes sur la façon dont ses produits affectent les enfants et sur l'efficacité de ses contrôles parentaux, selon une lettre vue par Reuters. Les 10 sénateurs, menés par Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, ont fait cette demande une semaine après une audition au Sénat au cours de laquelle d'anciens chercheurs en sécurité de Meta ont déclaré que l'entreprise avait mis fin à des recherches internes montrant que Meta savait que des enfants utilisaient ses produits de réalité virtuelle et étaient exposés à des contenus sexuellement explicites.

"Les contrôles parentaux, au lieu d'être la solution aux dangers endémiques de Meta - comme ils ont été présentés aux parents et au Congrès - semblent être inefficaces et sous-utilisés", écrivent les sénateurs. Cette demande s'ajoute à la pression croissante exercée sur Meta après que Reuters a rapporté le mois dernier qu'un document de politique interne autorisait les chatbots de l'entreprise à "engager un enfant dans des conversations romantiques ou sensuelles". Meta a déclaré que les exemples rapportés par Reuters étaient erronés et ont été supprimés, et qu'il n'y a jamais eu d'interdiction générale de mener des recherches avec des jeunes.

Le sénateur Chuck Grassley, républicain de l'Iowa qui dirige la commission judiciaire du Sénat, et le sénateur Richard Durbin, de l'Illinois, démocrate le plus influent de la commission, figurent parmi les signataires de la lettre de mardi demandant à Meta de divulguer les demandes de recherche internes et de préciser si ces demandes ont été refusées ou modifiées. Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un examen plus large des effets des chatbots sur les enfants, y compris une audition sénatoriale séparée mardi où des parents ont poursuivi OpenAI et Character.AI pour les tenir responsables de la mort de leurs enfants par suicide.

Les deux entreprises ont exprimé leurs condoléances et ont déclaré qu'elles amélioraient leurs normes de sécurité.

